ВСУ атаковали село в Белгородской области с помощью беспилотника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Безымено Грайворонского городского округа с помощью дрона-камикадзе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Однако сам дрон упал и взорвался, из-за чего в частном жилом домовладении оказались выбиты окна, посечены кровля и забор. Оперативные службы работают на месте.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) утром в субботу, 1 июня, уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью. По информации Минобороны, дроны были уничтожены около 8:30 мск.

В этот же день Гладков сообщил сообщил об обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. По его словам, пострадавших в результате обстрела нет, однако есть повреждения на линии электропередач.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что украинский дрон врезался в многоквартирный дом в одном из спальных районов города. По предварительным данным, беспилотный летательный аппарат повредил остекление в пяти квартирах.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА атаковали грузовой автомобиль в Белгородской области.