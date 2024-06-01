Дзюба заявлен за один из клубов Медиалиги

Нападающий Артем Дзюба дозаявлен клубом «Родина Медиа». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По информации Карпова, Дзюба может сыграть уже в ближайшем матче команды. При этом создатель команды «Родина Медиа» Дмитрий Тарасов заявил, что договоренности с футболистом еще не достигнуты.

«Это обсуждается. Но по деньгам пока не можем договориться. Заинтересован ли Артем? Пока он не дал конкретного ответа. Но это было бы круто!» — цитирует Тарасова «Спорт-Экспресс».

Соглашение Дзюбы с «Локомотивом» истекло в конце сезона-2023/24. Контракт не был автоматически продлен из-за того, что Дзюба нарушил заданные условия по количеству результативных действий, которые было необходимо совершить.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге занял четвертое место, набрав 53 очка.

Ранее «Локомотив» упрекнули за расставание с Дзюбой.