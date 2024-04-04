Лавров считает, что военную помощь Украине хотят сделать обязательной

Военную помощь Украине из добровольной хотят сделать в обязательную под крышей НАТО. Об этом заявил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию, передает РИА Новости.

«Хотят заставить всех членов НАТО через жесткую палочную дисциплину подписаться под обязательным предоставлением финансирования и вооружения киевскому режиму», — сказал он.

По мнению Лаврова, это происходит только с одним намерением: чтобы Украина могла продолжать воевать с Российской Федерацией.

Накануне Politico сообщило, что несколько министров иностранных дел стран Североатлантического альянса «неоднозначно отреагировали» на идею генерального секретаря Йенса Столтенберга по созданию нового фонда помощи Украине на $100 млрд. В ответ на это предложение ряд глав МИД «закатили глаза».

До этого Bloomberg сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг намерен предложить создать фонд на €100 млрд для оплаты поставок оружия Украине. По информации агентства, инициативу должны одобрить 32 члена НАТО.

Ранее конгрессвумен украинского происхождения высказалась против помощи Киеву.