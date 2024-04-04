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Войска РФ уничтожили иностранные танки в Харькове

РИА Новости: войска России ударили по танковому заводу и инструкторам в Харькове

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Телеграм-канал Олега Синегубова

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег-харьковчан. Об этом пишет РИА Новости.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сказал Лебедев.

Также он заявил о двух попаданиях в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам подпольщика, там находится подстанция, которая оказалась поражена, в результате чего Харьков оказался обесточен. Тем не менее утром троллейбусы в городе ходили, добавил координатор.

4 апреля министерство энергетики Украины сообщало, что в Харьковской и Днепропетровской областях повреждено оборудование энергетической инфраструктуры.

Вечером 3 апреля российские войска поразили место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины под Харьковом. Удар пришелся по месту хранения в районе Мерефянского механического завода под Харьковом.

Ранее британский аналитик отметил стремительное продвижение России на Украине.

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