Войска РФ уничтожили иностранные танки в Харькове

Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) РФ атаковали в Харькове танковое училище украинской армии, где находились иностранные танки и инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег-харьковчан. Об этом пишет РИА Новости.

«Под удар попало танковое училище по улице Полтавский шлях, 192 в Харькове. По данным подполья, на днях туда завезли иностранные танки с иностранными военными инструкторами», — сказал Лебедев.

Также он заявил о двух попаданиях в микрорайоне Новые дома в Слободском районе Харькова. По словам подпольщика, там находится подстанция, которая оказалась поражена, в результате чего Харьков оказался обесточен. Тем не менее утром троллейбусы в городе ходили, добавил координатор.

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