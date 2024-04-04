В США объявили о планах размещения в Азии ракет для сдерживания Китая

Для сдерживания Китая США намерены разместить в Азии свои ракеты средней дальности. Об этом в интервью японской газете Yomiuri сообщил командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн.

Генерал заявил, что США планируют развивать сотрудничество с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены вскоре разместить на их территории свои ракетные установки. Это обосновывается «поиском путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.

Конкретных данных о том, какие именно ракеты запланированы к поставкам, Флинн не привел. Однако издание, со своей стороны, предположило, что речь идет о пусковых установках Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет SM-6.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между СССР и США в 1987 году. Он не допускал развертывания где-либо пусковых установок и ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 километров.

31 марта стало известно, что Белый дом близок к решению о поставках ракет ATACMS в зону украинского конфликта.

Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.