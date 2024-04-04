Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США объявили о планах размещения в Азии ракет для сдерживания Китая

Генерал Флинн заявил о размещении США ракет средней дальности в Азии

close
100%
Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Для сдерживания Китая США намерены разместить в Азии свои ракеты средней дальности. Об этом в интервью японской газете Yomiuri сообщил командующий американскими сухопутными войсками на Тихом океане Чарльз Флинн.

Генерал заявил, что США планируют развивать сотрудничество с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе и намерены вскоре разместить на их территории свои ракетные установки. Это обосновывается «поиском путей противодействия» модернизации ракетного потенциала Китая.

Конкретных данных о том, какие именно ракеты запланированы к поставкам, Флинн не привел. Однако издание, со своей стороны, предположило, что речь идет о пусковых установках Typhon для запуска крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет SM-6.

В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного между СССР и США в 1987 году. Он не допускал развертывания где-либо пусковых установок и ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5000 километров.

31 марта стало известно, что Белый дом близок к решению о поставках ракет ATACMS в зону украинского конфликта.

Ранее Путин заявил, что стратегические ядерные силы РФ находятся в состоянии полной готовности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами