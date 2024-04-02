Двенадцать пилотов Вооруженных сил Украины проходят обучение по управлению истребителями F-16 в американском штате Аризона. Об этом сообщил представитель Военно-воздушных сил США, передает РИА Новости.

«Двенадцать украинских пилотов в настоящее время проходят обучение на F-16 на 162-м авиакрыле Национальной гвардии Аризоны», — сообщил представитель американских ВВС.

Он также добавил, что украинские пилоты завершат обучение в текущем году, но когда именно он не сказал.

До этого издание InfoBRICS сообщало, что западные страны столкнутся с рядом проблем в случае передачи Киеву американских истребителей F-16, поскольку аэродромы соседних с Украиной стран, где могут располагаться самолеты, окажутся законной целью ВС РФ, кроме того, американские F-16 не смогут конкурировать с отечественными истребителями МиГ-31.

Добавляется, что двигатели МиГ-31 обеспечивают самолету «не только непревзойденную скорость более 3000 км/ч, но и огромную дальность полета в 3000 км, на которую F-16 и надеяться не мог».

Ранее экс-агент ЦРУ предсказал судьбу F-16 при их передаче Украине.