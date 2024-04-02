В результате атаки БПЛА на Елабугу пострадали семь человек

Все семь человек, пострадавшие в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Елабуге в Татарстане, оказались студентами. Об этом сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).

Отмечается, что среди пострадавших двое несовершеннолетних — им по 17 лет. Остальные постарше. Все они — студенты «Алабуга Политеха».

Рано утром 2 апреля два беспилотника атаковали район особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском районе Татарстана. Предварительно, повреждения получили один из заводов и общежитие. Изначально говорилось о шести пострадавших.

Днем 2 апреля еще один дрон самолетного типа пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в татарстанском городе Нижнекамске, его сбила система радиоэлектронной борьбы. Об этом рассказал мер города Рамиль Муллин. Там никто не пострадал.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов предположил, что атаковавшие Татарстан дрон «однозначно» были запущены с территории Украины.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».