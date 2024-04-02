Разведчики с помощью дронов захватили позицию ВСУ у Соледара

Представители российской разведки штурмом взяли позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Соледара, используя исключительно дроны. Об этом заявил соучредитель компании «Беспилотные технологии», основатель благотворительного фонда «Донбасс» Иван Утенков, сообщает ТАСС.

«Разведывательный батальон осуществил штурм с использованием исключительно дронов, ни одного человека из личного состава не потеряли и не было раненых. Использовали исключительно дроны типа Mavic и FPV, в результате чего была занята позиция», — сказал Утенков. Он отметил, что в ходе операции был взят в плен один военнослужащий ВСУ.

До этого Утенков рассказал, что российские военные применяют FPV-дроны для доставки пищи военным на самых сложных участках фронта.

Накануне сообщалось, что сотрудники «Центра комплексных беспилотных решений» разрабатывают беспилотные летательные аппараты для городских боев внутри зданий.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.