Шиитские группировки заявили, что атаковали авиабазу в центре Израиля

В ночь на вторник иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления», заявили о нанесении удара с применением беспилотников по военной авиабазе Тель-Ноф в центральной части Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится: «Бойцы «Исламского сопротивления» в Ираке атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф на оккупированных нами территориях при восходе солнца во вторник».

Группировки из Ирака подчеркнули, что они продолжат удары по «важным объектам противника» в рамках «второго этапа операций по сопротивлению оккупации и поддержке палестинского народа в Газе» в ответ на «жестокости сионистов» против мирного населения Палестины.

1 апреля в вечернее время израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске.

Министерство иностранных дел Пакистана призвало Совет безопасности ООН «препятствовать авантюризму» Израиля.

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