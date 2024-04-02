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Шиитские группировки заявили, что атаковали авиабазу в центре Израиля

Иракские шиитские группировки заявили об ударе с БПЛА по авиабазе Тель-Ноф

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В ночь на вторник иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления», заявили о нанесении удара с применением беспилотников по военной авиабазе Тель-Ноф в центральной части Израиля. Об этом пишет РИА Новости.

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится: «Бойцы «Исламского сопротивления» в Ираке атаковали израильскую авиабазу Тель-Ноф на оккупированных нами территориях при восходе солнца во вторник».

Группировки из Ирака подчеркнули, что они продолжат удары по «важным объектам противника» в рамках «второго этапа операций по сопротивлению оккупации и поддержке палестинского народа в Газе» в ответ на «жестокости сионистов» против мирного населения Палестины.

1 апреля в вечернее время израильские ВВС нанесли удар по консульству Ирана в Дамаске.

Министерство иностранных дел Пакистана призвало Совет безопасности ООН «препятствовать авантюризму» Израиля.

Катар также осудил авиаудар Израиля в Дамаске. В стране назвали действия еврейского государства грубым нарушением норм международного права.

Ранее политолог объяснил решение Ирака вывести иностранный воинский контингент из страны.

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