Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подполье России заявило о нашествии «азовцев»* в Харьков

Подпольщик Лебедев: в центре Харькова появились множество бойцов «Азова»

close
100%
Александр Максименко/РИА «Новости»

В центр Харькова прибыли большие группы военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России). Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев», сообщают люди с мест. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — отметил он.

Координатор подполья в течение 1 апреля также сообщал о двух ударах России по аэропорту в Кривом Роге. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали аэропорт Лозоватка.

Лебедев уточнял, что украинские солдаты использовали объект для полетов самолетов и вертолетов.

Харьков после массированных ударов России рано утром 22 марта лишь частично восстановил энергоснабжение. При этом мэр города Игорь Терехов отмечал, что пока не видит поводов для массовой эвакуации жителей.

Харьковская область — приграничный регион Украины. Рядом расположена Белгородская область России, которая регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов ВСУ. По оценкам Терехова, в Харькове проживает 1,3 млн человек.

Ранее в подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов.

*   организация запрещена в России
Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами