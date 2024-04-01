Подполье России заявило о нашествии «азовцев»* в Харьков

В центр Харькова прибыли большие группы военнослужащих из подразделений националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России). Об этом ТАСС сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Вечерами в центре Харькова происходит просто нашествие «азовцев», сообщают люди с мест. Они передвигаются по городу небольшими группами по два-три человека», — отметил он.

Координатор подполья в течение 1 апреля также сообщал о двух ударах России по аэропорту в Кривом Роге. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно использовали аэропорт Лозоватка.

Лебедев уточнял, что украинские солдаты использовали объект для полетов самолетов и вертолетов.

Харьков после массированных ударов России рано утром 22 марта лишь частично восстановил энергоснабжение. При этом мэр города Игорь Терехов отмечал, что пока не видит поводов для массовой эвакуации жителей.

Харьковская область — приграничный регион Украины. Рядом расположена Белгородская область России, которая регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов ВСУ. По оценкам Терехова, в Харькове проживает 1,3 млн человек.

Ранее в подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов.