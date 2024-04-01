Минобороны РФ заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на украинской стороне, в районе Харькова. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В министерстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ на Херсонском направлении были уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Также средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Райское ДНР. На Донецком направлении уничтожили 11 складов с боеприпасами.

«Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах», — заявили в Минобороны РФ.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что ВСУ придется сдать Харьков из-за планирующих бомб и уничтожения украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».