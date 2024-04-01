Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ заявило о поражении пункта дислокации иностранных наемников

Военные России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ под Харьковом

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях на украинской стороне, в районе Харькова. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В министерстве сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ на Херсонском направлении были уничтожены радиолокационный пункт наведения, машина боевого управления и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Также средствами ПВО сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Райское ДНР. На Донецком направлении уничтожили 11 складов с боеприпасами.

«Кроме того, поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе города Харьков, а также живая сила и военная техника ВСУ в 138 районах», — заявили в Минобороны РФ.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер выразил мнение, что ВСУ придется сдать Харьков из-за планирующих бомб и уничтожения украинской ПВО.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами