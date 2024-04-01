В подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов

Одну из ТЭЦ Харькова невозможно восстановить после российских ударов, другая работает на износ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.
ТЭЦ-5 восстановить невозможно. ТЭЦ-3 работает на износ», — сказал он.
По его словам, ближе к окраинам Харькова ситуация становится хуже. Там нет освещения, отопления, горячей воды, а электричество дается по графику.
В центре города ситуация с электричеством лучше, отметил Лебедев.
1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура города была разрушена. По его словам, в данный момент ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.
Накануне в Харькове ввели графики почасового отключения электричества. Мэр города сообщал о третьем за день мощном взрыве.
Ранее Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергообъекты.