В подполье рассказали о состоянии ТЭЦ в Харькове после российских ударов

Одну из ТЭЦ Харькова невозможно восстановить после российских ударов, другая работает на износ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

ТЭЦ-5 восстановить невозможно. ТЭЦ-3 работает на износ», — сказал он.

По его словам, ближе к окраинам Харькова ситуация становится хуже. Там нет освещения, отопления, горячей воды, а электричество дается по графику.

В центре города ситуация с электричеством лучше, отметил Лебедев.

1 апреля мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что практически вся критическая энергетическая инфраструктура города была разрушена. По его словам, в данный момент ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая.

Накануне в Харькове ввели графики почасового отключения электричества. Мэр города сообщал о третьем за день мощном взрыве.

Ранее Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергообъекты.