Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии усомнились в поддержке США в случае военной угрозы в адрес Европы

Глава Rheinmetall: Европе не стоит ждать помощи от США в случае военной угрозы

close
100%
Mindaugas Kulbis/AP

США в случае военной угрозы в отношении Европы не окажут ей помощь. Такое мнение высказал генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Financial Times.

По его словам, в последние десятилетия лидеры стран Европы надеялись на военную помощь США в случае предполагаемого конфликта. Теперь же это вряд ли возможно, сказал Паппергер.

Гендиректор концерна считает, что Вашингтон четко позволил понять, что больше не будет финансировать защиту союзников. Помимо прочего, Соединенные Штаты сейчас больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе.

Если в европейских странах произойдет вооруженный конфликт, Европа «будет абсолютно одна», отметил Паппергер.

Он добавил, что меры Германии по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто станет следующим президентом США — Джо Байден или Дональд Трамп.

Паппергер также призвал страны Европы создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американскими.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами