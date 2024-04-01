В Германии усомнились в поддержке США в случае военной угрозы в адрес Европы

США в случае военной угрозы в отношении Европы не окажут ей помощь. Такое мнение высказал генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Financial Times.

По его словам, в последние десятилетия лидеры стран Европы надеялись на военную помощь США в случае предполагаемого конфликта. Теперь же это вряд ли возможно, сказал Паппергер.

Гендиректор концерна считает, что Вашингтон четко позволил понять, что больше не будет финансировать защиту союзников. Помимо прочего, Соединенные Штаты сейчас больше сосредоточены на Азиатско-Тихоокеанском регионе, чем на Европе.

Если в европейских странах произойдет вооруженный конфликт, Европа «будет абсолютно одна», отметил Паппергер.

Он добавил, что меры Германии по восстановлению своей военной мощи продолжатся независимо от того, кто станет следующим президентом США — Джо Байден или Дональд Трамп.

Паппергер также призвал страны Европы создать более крупные группы оборонных компаний, которые могли бы конкурировать с американскими.

Ранее Трамп рассказал, как он планирует разрешить украинский конфликт за сутки.