Журналисты телеканала CBS News утверждают, что существуют доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту. Об этом они рассказали в новостной передаче «60 minutes», опубликованной на ее YouTube-канале.

По словам журналистов, у них якобы имеются электронные письма высокопоставленных представителей российского Совета безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму «имеющейся только у РФ уникальной технологии».

Журналисты телеканала поговорили с Грэгом Эдгрином, которого представили как недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома». Он выразил готовность съесть свой галстук, если ошибается насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем.

30 марта CBS сообщил, что высокопоставленный представитель Пентагона подвергся воздействию «гаванского синдрома» во время посещения саммита НАТО в Литве. При этом США, вероятно, нашли доказательства причастности «иностранного противника» к случаям недомогания американских должностных лиц в зарубежных командировках.

Данный факт идет вразрез с прошлогодним заключением разведсообщества США, которое опровергло версию участия иностранных государств в появлении «гаванского синдрома» у сотрудников американских ведомств (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом).

Впервые подобные симптомы наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году.

Ранее Пентагон попытался воспроизвести «гаванский синдром» у хорьков и приматов.