Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о «доказательствах» причастности России к «гаванскому синдрому»

CBS: к «гаванскому синдрому» у дипломатов США могут быть причастны спецслужбы РФ

close
100%
Pexels

Журналисты телеканала CBS News утверждают, что существуют доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», когда американские чиновники и дипломаты чувствовали необъяснимые головную боль и тошноту. Об этом они рассказали в новостной передаче «60 minutes», опубликованной на ее YouTube-канале.

По словам журналистов, у них якобы имеются электронные письма высокопоставленных представителей российского Совета безопасности, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму «имеющейся только у РФ уникальной технологии».

Журналисты телеканала поговорили с Грэгом Эдгрином, которого представили как недавно ушедшего в отставку руководителя следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома». Он выразил готовность съесть свой галстук, если ошибается насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем.

30 марта CBS сообщил, что высокопоставленный представитель Пентагона подвергся воздействию «гаванского синдрома» во время посещения саммита НАТО в Литве. При этом США, вероятно, нашли доказательства причастности «иностранного противника» к случаям недомогания американских должностных лиц в зарубежных командировках.

Данный факт идет вразрез с прошлогодним заключением разведсообщества США, которое опровергло версию участия иностранных государств в появлении «гаванского синдрома» у сотрудников американских ведомств (головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом).

Впервые подобные симптомы наблюдались у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году.

Ранее Пентагон попытался воспроизвести «гаванский синдром» у хорьков и приматов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами