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Названо количество беспилотников, уничтоженных ВС России за сутки

Румянцев: группировка «Юг» уничтожила 105 украинских беспилотников за сутки

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Shutterstock

Южная группировка войск при поддержке авиации и артиллерии смогла улучшить положение по переднему краю, а также уничтожить свыше ста беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом ТАСС сообщил старший офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев.

«Нанесли поражение формированиям противников в районах Часова Яра, Белогоровки и Курдюмовки и Часова Яра. Вооруженные силы Украины потеряли более 370 военных», — сказал он.

Кроме того, ВСУ лишились 15 автомобилей, 122-мм самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», 105-мм орудия М119, станции радиоэлектронной борьбы, двух складов боеприпасов.

«Средствами ПВО сбиты 105 украинских беспилотников, шесть реактивных снарядов РСЗО Himars и «Вампир».

До этого Минобороны России сообщало, что в небе над Белгородской областью были сбиты два украинских беспилотника.

27 марта от обстрела ВСУ в Белгороде пострадали более 180 квартир и 12 социально значимых объектов.

Ранее в ЛНР сообщили о росте разновидности используемых ВСУ беспилотников.

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