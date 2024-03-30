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Полковник Макгрегор предрек движение ВС РФ на Одессу и Киев

Полковник Макгрегор: Россия разберется с Одессой и направится на Киев

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Dan Neal/U.S. Army

Российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ нечего им противопоставить. Об этом заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Я подозреваю, что дальше они разберутся с Одессой, и если это потребуется, то дальше они пойдут прямо в Киев», — сказал полковник, отметив, что эти города могут стать целью российских вооруженных сил после форсирования Днепра.

По словам Макгрегора, ВСУ почти потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад. Он также назвал смехотворными мысли о том, что страны Запада должны каким-то образом остановить продвижение российской армии.

Полковник отметил, что еще в 2022 году Запад мог заключить соглашение с Россией и остановить конфликт, но не сделал этого, так как был заинтересован в продолжении боевых действий.

До этого Макгрегор заявил, что Североатлантический альянс не готов воевать с Россией в случае отправки сил НАТО на Украину.

Ранее Макгрегор не исключил причастности Запада к теракту в «Крокусе».

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