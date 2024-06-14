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В Белгородской области третий раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе ввели режим ракетной опасности

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aboodi vesakaran/Unsplash

Ракетную опасность объявили в Белгородской области в третий раз за день. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава субъекта уточнил, что особый режим был введен на территории Белгорода и Белгородского района. На этом фоне он призвал местных жителей укрыться в подвалах.

«Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — подчеркнул Гладков.

Соответствующий пост был опубликован в 10:35 мск. При этом спустя 13 минут губернатор Белгородской области заявил об отмене ракетной опасности.

В ночь на 14 июня в Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности. Глава региона рекомендовал гражданам пройти в укрытия, в частности имея в виду подвалы домов. Особый режим действовал в период с 1:08 до 1:25 мск.

Утром в Белгородской области вновь объявили ракетную опасность. О возможной опасности предупредили жителей административного центра региона и его окрестностей. Сирены сработали в 9:05 мск и были отключены спустя 16 минут.

Ранее на окраине белгородского города Шебекино произошел взрыв.

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