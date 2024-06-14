В России вырастет госпошлина для получения загранпаспорта

С 1 июля текущего года загранпаспорт нового образца в России подорожает на 1 тысячу рублей — государственная пошлина за него составит шесть тысяч рублей для взрослых. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что для несовершеннолетних россиян до 14 лет госпошлина составит три тысячи рублей (в настоящее время она составляет 2,5 тысячи рублей).

Решение об увеличении госпошлин за получение загранпаспорта было принято еще в ноябре 2023 года.

В мае Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила, что российские туристы могут испытать трудности при пересечении границ РФ из-за неточностей в заграничных паспортах.

В департаменте информации и печати МИД РФ позднее разъяснили, что одинаковые инициалы могут быть переведены в транслитерацию по-разному, это не является основанием для конфискации у россиян заграничного паспорта.

Ранее были названы безвизовые страны для россиян в 2024 году.