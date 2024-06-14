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Тайский монах заставил прихожан заниматься групповым сексом

Супружеская пара обвинила тайского монаха в том, что он организовал оргию

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Unsplash

Супруги из Таиланда обвиняют местного монаха в том, что он заставил их заниматься сексом с ним и другими прихожанами. Об этом пишет The Thaiger.

По словам супругов, монах из северной провинции Пхетчабун изгонял из них злых духов и улучшал их семейную жизнь. Они искренне верили в его силу и уважали его. Пара призналась, что некоторые из учений монаха были откровенными и касались секса. Он также показывал прихожанам откровенные фотографии, а также хвастался талисманом, напоминающим гениталии.

В 2021 году монах заявил мужу и жене, что они должны заняться с ним сексом, чтобы дать энергию для его жизни, достичь высшего уровня Дхаммы и освободиться от всех страданий. Супруги согласились, так как хотели выразить свою благодарность монаху за его труды. Сначала священнослужитель вступил в связь с каждым из них по отдельности, а затем он приказал им заняться групповым сексом с ним и еще несколькими последователями, в результате чего прихожане, по их собственному заявлению, получили глубокую травму. Инцидент вызвал у жертв настолько сильные переживания, что они сейчас проходят лечение в больнице от психических расстройств.

Пара следовала практикам монаха до 2022 года. Они начали чувствовать, что происходящее неправильно и не соответствует буддийской религии, которую они изучали. Муж и жена прекратили практику и разорвали связь с монахом, который собирался начать шантажировать их, выкладывая в интернет интимные фото и видео.

Основатель организации Saimai Survive, в которую обратился пострадавший, сказал, что сообщит о случившемся в Управление буддизма провинции Пхетчабун, а соответствующие органы проведут дальнейшее расследование и устроят рейд в монастыре.

Ранее в Таиланде монах покалечил детей, которые согласились испытать на себе «волшебные амулеты».

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