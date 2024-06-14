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Овечкин и олимпийский чемпион Яковлев устроили тренировку со звездами

Хоккеисты Овечкин, Яковлев и лыжник Легков провели тренировку в Турции

Олимпийский чемпион по хоккею Пхенчхана-2018 и чемпион мира в составе сборной России 2014 года Егор Яковлев провел тренировку в Турции совместно с обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и другими звездами российского спорта.

В тренировке также приняли участие олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков, известная теннисистка Анастасия Мыскина, которая доходила до полуфинала Australian Open в парном разряде и являлась капитаном сборной России, хоккеист Алексей Кручинин, который выступает в настоящее время за череповецкую «Северсталь», и нападающий московского «Спартака» Александр Бурмистров.

Спортсмены приурочили свою совместную тренировку ко Дню России.

«Александр Легков проверил, на что мы способны во время отдыха, — написал Егор Яковлев в своих соцсетях, прикрепив видео с занятия. — Выяснилось, что способны на что-то оказались не все (смеющийся эмодзи). С Днем России, друзья!».

Ранее россиянин установил необычное достижение в Кубке Стэнли.

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