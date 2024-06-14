Президент Украины Владимир Зеленский искал виноватых в собственных провалах в подготовке к так называемому саммиту мира в Швейцарии. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на украинских чиновников.

Как сообщил один из собеседников издания, президент Украины слишком нервничал и искал козлов отпущения, чтобы скрыть собственные ошибки. По словам источника, дипломатия не создана для развлечений, и необходимо серьезно подходить к решению подобных вопросов.

Еще один собеседник The Economist уточнил, что проблемы вокруг мероприятия в Швейцарии появились в связи с максимализмом Владимира Зеленского.

Саммит по урегулированию конфликта на Украине без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации свыше 160 стран. Более 100 стран подтвердили свое участие.

На мероприятии собираются обсудить некоторые пункты из «формулы мира» Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее в России назвали главную цель саммита по Украине в Швейцарии.