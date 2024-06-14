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Под Киевом спасатели третьи сутки тушат пожар на промобъекте

ГСЧС Украины: под Киевом уже третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте

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ДСНС Украины

Под Киевом уже третьи сутки тушат пожар на промышленном объекте. Об этом сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Однако там пояснили, что возгорание уже локализовано, опасности распространения огня нет.

Еще утром 13 июня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в Киевской области больше суток пытаются потушить пожар на промышленном предприятии. До этого объект попал под обстрел со стороны российских войск, после чего здесь произошло возгорание.

Выяснилось, что пожар случился в топливной инфраструктуре аэропорта Борисполь.

По официальным данным, к тушению огня были привлечены 249 человек и 98 единиц специальной техники. Более того, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать четыре пожарных поезда.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Сумской области загорелось промышленное предприятие.

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