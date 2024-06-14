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Бывшая жена обвинила вице-спикера заксобрания Красноярского края в избиении

Вице-спикера заксобрания Красноярского края Новака обвинили в избиении экс-жены

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Shutterstock

Бывшая жена вице-спикера законодательного собрания Красноярского края Андрея Новака обвинила его в избиении. Об этом сообщает ТВК.

СМИ опубликовало фотографии с избитой женщиной и мужчиной в автозаке.

Инна Яковлева рассказала, что Новак, отец ее детей, угрожал ей за то, что она уличила его в измене и потребовала алименты. Она проходит судмедэкспертизу.

Cам Новак заявил, что избиений и угроз в адрес бывшей супруги не было. Депутат объяснил, что жена у него одна – Юлия, а с Яковлевой он не общается. Случившееся он назвал провокацией и заявил, что фотография, где он находится в автозаке — неподлинная.

До этого сообщалось, что жительницу Тверской области могут лишить родительских прав по просьбе сына. С иском в суд обратился 17-летний юноша, он просит лишить родительских прав собственную мать и взыскать с нее алименты. Молодой человек объяснил, что с 10 лет проживает с отцом, мать не занимается его воспитанием, не помогает финансово.

Ранее в Липецкой области школьник не хотел делать уроки и попросился в детский дом.

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