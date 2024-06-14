В Киеве устроили акцию протеста против ЛГБТ-парада

В Киеве возле городской администрации проходит акция протеста против «Марша равенства» за права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает «Страна.ua».

Издание опубликовало видео, на котором десятки людей с плакатами стоят у здания администрации. На одном из плакатов написано: «Права людини — права родини!» (права человека — права семьи).

16 июня в Киеве намеревались провести первый с 2021 года «Марш равенства» с участием около 500 представителей ЛГБТ-сообщества. Акция должна была пройти в метро.

Позднее в мэрии украинской столицы заявили, что не согласовывали проведение ЛГБТ-марша в метро и не выделяли на это никаких денег. Там напомнили, что Киевский метрополитен — объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города.

«Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городские власти не могут разрешить проведение Марша Равенства в метро», — заявили власти.

Организаторов акции попросили перенести ее куда-нибудь в другое место.

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