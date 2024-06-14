Бывшему технику «Би-2» грозит 8 лет турецкой тюрьмы за сон в чужом доме

Бывший техник групп «Би-2» и «Тараканы!» Вова Тарас сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его хотят посадить в турецкую тюрьму почти на 8 лет.

«Я в буквальном смысле «вошел не в ту дверь», когда это еще не было мейнстримом. <...> Не понял, что нахожусь не у друга, а в чужом доме, позвал хозяев, и, не дождавшись ответа, просто заснул на диване», — заявил мужчина.

Россиянин пояснил, что история произошла с ним в августе 2023 года. Тогда мужчина выпил лишнего на вечеринке и решил пойти отоспаться к другу, «чтобы жена не сильно ругала». Он перепутал дома, а по пробуждении уже увидел хозяев вместе с сотрудниками полиции. Оказалось, что те вызвали правоохранительные органы, пока Тарас спал. Они также обвинили мужчину в краже золота.

«Судебное разбирательство идет уже почти год. С первого же дня мне запрещен выезд из Турции. Я потерял работу, так как она связана с концертами и поездками», — отметил техник.

Тарас уверил, что не крал золото, и добавил, что полицейские также не нашли следов взлома и его отпечатков пальцев в том месте, где оно якобы хранилось.

«Спустя несколько слушаний судья в Фетхие, не разбираясь в деле и при полной отсутствии улик и мотива, вынес обвинительный приговор: почти 8 лет турецкой тюрьмы», — заявил мужчина.

Сейчас россиянин на свободе, поскольку подал апелляцию в Верховный суд Измира. Его адвокат считает, что шансов на другое решение нет, так как судьи вряд ли «будут вникать» в суть произошедшего. Он начал сбор средств на дорогого адвоката.

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