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Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

ФОМ: 82% российских граждан положительно оценивают работу Путина

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Александр Казаков/РИА Новости

Согласно результатам еженедельного опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 81% опрошенных российских граждан доверяют Владимиру Путину, при этом большинство респондентов (82%) оценивают его работу на посту президента как «скорее хорошо».

Результаты опроса опубликованы на сайте ФОМ.

Так, на вопрос о доверии главе российского государства 81% участников опроса заявили, что скорее доверяют ему, 11% ответили, что скорее нет.

При этом 82% респондентов считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента, еще 8% оценили его работу как «скорее плохо».

Более половины (53%) жителей РФ, участвовавших в опросе, заявили, что российское правительство работает хорошо, 24% оценили работу кабмина как скорее плохо.

Еженедельный опрос был проведен 7-9 июня 2024 года, в нем участвовали 1,5 тыс. респондентов в возрасте более 18 лет из 104 населенных пунктов в 53 регионах РФ.

В мае результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что большинство россиян полагают, что Владимир Путин способен обеспечить стабильность и развитие России.

Ранее в Кремле объяснили низкий антирейтинг Путина.

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