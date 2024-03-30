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Эксперт заявил о создании США «военного шенгена» в Северной Европе

Эксперт Степанов: США создают в приарктических странах «военный шенген»

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MC2 Micheal H. Lee/AP

Соединенные Штаты формируют в странах Северной Европы условия для создания «военного шенгена» с целью размещения в Арктике дополнительных контингентов войск. Такое мнение выразил военный эксперт Александр Степанов, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, США планомерно выстраивают военное взаимодействие со всеми странами региона — Данией, Норвегией, Швецией и Финляндией. В рамках соглашений о сотрудничестве предполагается размещение на территории этих государств американских воинских контингентов, объектов военной инфраструктуры, развертывание систем противоракетной и противовоздушной обороны.

«Таким образом формируются дополнительные условия для так называемого военного шенгена, когда вооруженные силы беспрепятственно могут перемещаться внутри этого пространства, не имея каких-либо бюрократических и юридических препятствий», — пояснил Степанов.

Благодаря этому США получат «уверенный контроль над частью суверенитета стран региона в сфере безопасности».

26 февраля президент России Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.

До этого членами НАТО официально стали Финляндия и Швеция.

Ранее Россия выразила демарш из-за планов расширения границы континентального шельфа США в Арктике.

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