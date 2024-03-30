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Израиль провел серию авиаударов по Сирии

Reuters: Израиль впервые за несколько месяцев нанес мощные авиаудары по Сирии

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Amir Cohen/Reuters

Израиль впервые за несколько месяцев нанес самые мощные удары по северной сирийской провинции Алеппо во время которого был поражен высокопоставленный командир «Хезболлы» в Ливане Али Абед Ахсан Наим. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что авиаудары наносились по местам дислокации «Хезболлы» и Корпусу стражей иранской революции (КСИР).

Официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани подчеркнул, что действия Израиля являются «вопиющей попыткой расширить войну».

До этого вооруженные формирования шиитской организации «Хезболла» нанесли более 60 ракетных ударов по позициям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Голанских высотах в ответ на воздушный налет на ливанский город Баальбек.

24 марта Баальбек в Ливане подвергся налету израильских истребителей, которые нанесли ракетные удары по окрестностям города.

До этого силы противовоздушной обороны Сирии поразили несколько израильских ракет, направлявшихся в сторону Дамаска.

Ранее власти Египта и Сирии пригрозили Израилю войной.

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