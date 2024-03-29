В Японии предрекли крах Украины в случае продолжения конфликта с Россией

Украине угрожает распад в случае продолжения противостояния с Россией. Об этом пишет японская газета Shūkan Gendai.

«Без финансовой поддержки Запада, поставок оружия, страна будет не в состоянии поддерживать госфункции», — указывается в материале.

Согласно информации издания, существует большой риск, что республика перестанет существовать как государство и начнется хаос.

«В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину», — отмечают авторы публикации.

До этого объекты энергетики на Украине подверглись массированой атаке, прилеты зафиксированы в разных регионах. Минэнерго Украины на фоне обострения ситуация призвало украинцев, предприятия и СМИ не раскрывать подробности ударов и проблем с электричеством. Тем не менее известно, что аварийные отключения света действуют минимум в двух регионах. К вечеру ситуация может ухудшиться, предупредило «Укрэнерго». При этом российское Минобороны о новых ударах пока не сообщало. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее депутат ДНР допустил «исчезновение» Украины.