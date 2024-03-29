В Генштабе рассказали, куда направят треть призывников

Треть призывников весеннего призыва отправят в учебные части, где в течение пяти месяцев они смогут научиться пользоваться техникой и получить военно-учетную специальность (ВУС). Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, призывники будут направлены в войска, рассказал Цимлянский.

Он также рассказал, что министерство обороны РФ продолжит практику формирования научных рот, необходимых для решения научно-прикладных задач, а также спортивных рот.

Осенний призыв в 2024 году пройдет по новым правилам — с учетом повышения призывного возраста. Срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, были сняты с учета и переданы в запас, в соответствии с законом о повышении верхнего возрастного порога для призыва (до 30 лет). Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России.