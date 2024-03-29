Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Генштабе рассказали, куда направят треть призывников

Цимлянский: треть призывников направят в учебные части для получения ВУС

close
100%
Алексей Куденко/РИА Новости

Треть призывников весеннего призыва отправят в учебные части, где в течение пяти месяцев они смогут научиться пользоваться техникой и получить военно-учетную специальность (ВУС). Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, передает ТАСС.

По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, призывники будут направлены в войска, рассказал Цимлянский.

Он также рассказал, что министерство обороны РФ продолжит практику формирования научных рот, необходимых для решения научно-прикладных задач, а также спортивных рот.

Осенний призыв в 2024 году пройдет по новым правилам — с учетом повышения призывного возраста. Срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине. Призывники, достигшие 27 лет до 1 января 2024 года и состоявшие на воинском учете, были сняты с учета и переданы в запас, в соответствии с законом о повышении верхнего возрастного порога для призыва (до 30 лет). Весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Генштабе оценили повышение верхней границы призывного возраста в России.

Все новости на тему:
Новые правила призыва
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами