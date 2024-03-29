Глава Львовской области сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры

Во Львовской области на Украине объект критической инфраструктуры получил повреждения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

По его словам, повреждения зафиксировали после взрывов. При этом о каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

Этим же утром украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в результате взрывов тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе Украины оказались повреждены.

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев объяснил цель ударов по энергообъектам Украины.