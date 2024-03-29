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Специалист назвал цель ударов по энергообъектам Украины

Эксперт Лосев: удары по энергетике лишат Украину возможности вести бои против РФ

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Sofiia Gatilova/Reuters

Атаки по объектам энергетики Украины направлены на то, чтобы лишить власти возможности вести боевые действия против России. Об этом сообщил РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Он отметил, что удары по инфраструктуре должны продолжаться, чтобы ослабить Киев и лишить его возможности сопротивляться.

«То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас — это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим», — заключил Лосев.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».

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