Специалист назвал цель ударов по энергообъектам Украины

Атаки по объектам энергетики Украины направлены на то, чтобы лишить власти возможности вести боевые действия против России. Об этом сообщил РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

Он отметил, что удары по инфраструктуре должны продолжаться, чтобы ослабить Киев и лишить его возможности сопротивляться.

«То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас — это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим», — заключил Лосев.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее стало известно, что на вооружение российской армии поступил дрон с «сюрпризом».