Главком ВСУ назвал причины потери Авдеевки

Недостаточное количество боеприпасов для артиллерии, преимущество России в живой силе и управляемые авиабомбы являются причинами падения Авдеевки. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает агентство «Укринформ».

«Мы отвели свои силы из Авдеевки, так как враг имел значительное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность обороны была нарушена», — сказал он.

Сырский подчеркнул, что это не позволило вести контрбатарейную борьбу.

Также Александр Сырский признал, что ВС России имеют шестикратное превосходство в артиллерийских снарядах над украинской армией. Он отметил, что Армия России значительно увеличила активность авиации, а также начала гораздо эффективнее применять управляемые авиабомбы.

В начале марта эксперт мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявлял, что отход ВСУ с занимаемых позиций связан с нехваткой боеприпасов.

Ранее Сырский назвал сложной ситуацию на фронте и предупредил о риске продвижения российских войск.