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В Белгороде сообщили о работе системы ПВО

Гладков: в Белгороде после атаки ВСУ повреждены 17 многоквартирных домов

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Над Белгородской областью и Белгородом силами противовоздушной обороны сбиты 15 воздушных целей. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 15 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Гладков.

Губернатор Белгородской области сообщил, что в результате действий Вооруженных сил Украины повреждены стекла в 37 квартирах 17 многоквартирных домов. Кроме того, от осколков пострадало остекление в «Белгород Арене» и гимназии №22 города Белгорода.

До этого в Белгороде была объявлена воздушная тревога.

Днем 28 марта Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области при помощи беспилотника со взрывчаткой.

Ранее в Белгороде ВСУ атаковали областное управление МВД.

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