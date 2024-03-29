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В кабмине решили усложнить получение водительских прав для призывников

Кабмин постановил, что повестка будет препятствовать получению водительских прав

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Максим Блинов/РИА Новости

Получение повестки в военкомат станет новым основанием для приостановки экзамена на знание ПДД и выдачи водительских удостоверений кандидатам. Постановление правительства России об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Основаниями для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений являются: истечение срока действия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя», — указано в постановлении.

Предполагается, что пока кандидат не предоставит действительный документ, процедура будет приостановлена.

До этого начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил, что военнослужащие-срочники, у которых срок службы истекает текущей весной, будут уволены своевременно.

Ранее стало известно, что изменится в весенний призыв в армию в 2024 году.

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