«Рособоронэкспорт» рассказал о планах на Африку и Латинскую Америку

«Рособоронэкспорт» на данный момент участвует в 10 крупных проектах по совместному производству продукции для вооруженных сил (ВС). Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев, слова которого передает ТАСС.

По словам Михеева, компания успешно реализовала больше 10 крупных технологических проектов по совместному производству продукции для различных видов ВС. В планах организации — проекты на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке, Африке и странах СНГ.

В начале марта гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что новейший российский танк Т-14 «Армата» успешно внедрен в Вооруженные силы России.

Танк Т-14 «Армата» разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения, являющимся частью «Уралвагонзавода».

У данного танка новая компоновка, характеризующаяся необитаемой башней с комплексом вооружения, а три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса.

Ранее в России создали новый бронежилет для саперов.