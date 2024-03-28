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Ганчев заявил о большом скоплении западной техники в Харьковской области

Ганчев: ВСУ скопили большое количество западной техники и оружия под Харьковом

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Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы Украины скопили большое количество техники и боеприпасов стран Запада в Харьковской области. Об этом сообщил глава пророссийской Харьковской администрации Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Наша разведка все равно устанавливает эти места хранения и скопления этой техники и методично уничтожает», — заявил чиновник.

По словам Ганчева, ВСУ возводят фортификационные сооружения на территории региона. Он высказал мнение, что украинское командование осознает, что рано или поздно российские войска начнут брать под свой контроль Харьковскую область, поэтому противник всячески готовится.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска уничтожили в Харькове около 50 украинских боевиков, среди которых были члены так называемого «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией). Со слов координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, члены РДК готовились к новому нападению на Белгородскую область.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавшую Белгород РСЗО Vampire.

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