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В России создали новый бронежилет для саперов

«Ростех» создал бронежилет «Оберег» для саперов с увеличенной площадью защиты

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

«Ростех» создал модификацию бронежилета «Оберег» для саперов с увеличенной площадью защиты. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Согласно сообщению, «Тульский завод «Октава» под управлением «РТ-Капитал» представил новый бронежилет специальной конструкции с увеличенной площадью защиты от осколков, а также малым весом – до пяти кг.

В версии «Оберег-С» керамические бронеплиты заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые обеспечивают защиту от поражения элементами противопехотных мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4, а также пистолетных пуль и осколков.

Кроме того, бронежилет имеет специальную защиту паха и внутренней стороны бедер, позволяющую саперу работать с одного колена, а также усиленный ворот с вертикальной и горизонтальной регулировкой, который дает возможность носить шлем с забралом, предотвращающим попадание осколков в область шеи и лица.

До этого глава Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что ученым удалось очень быстро создать уникальные бронежилеты для специальной военной операции.

В январе 2023 года генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что большинство проблем с обмундированием военнослужащих ВС РФ решены.

Ранее военный эксперт оценил новый общевойсковой бронежилет от «Калашникова».

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