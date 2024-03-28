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Во Франции заявили о неспособности противостоять России на Украине

Figaro: французская армия не справится с Россией на Украине

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Benoit Tessier/Reuters

Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине. Об этом заявил обозреватель Figaro Рено Жирар.

«Российские солдаты имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет десять французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях», — написал автор.

До этого французский военный эксперт полковник Мишель Гойя выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину.

Он отметил, что даже если Франция смогла бы отправить две бригады в общей численности 15 тысяч человек, их вклад в решение конфликта был бы минимален. По мнению Гойи, подготовка такого контингента заняла бы месяцы, а его экипировка артиллерией и средствами ПВО потребовала бы значительных усилий.

Ранее во Франции указали на дефицит средств ПВО у армии Украины.

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