Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине. Об этом заявил обозреватель Figaro Рено Жирар.

«Российские солдаты имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет десять французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях», — написал автор.

До этого французский военный эксперт полковник Мишель Гойя выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину.

Он отметил, что даже если Франция смогла бы отправить две бригады в общей численности 15 тысяч человек, их вклад в решение конфликта был бы минимален. По мнению Гойи, подготовка такого контингента заняла бы месяцы, а его экипировка артиллерией и средствами ПВО потребовала бы значительных усилий.

Ранее во Франции указали на дефицит средств ПВО у армии Украины.