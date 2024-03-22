Полковник Мишель Гойя, известный французский военный эксперт, выразил сомнения в возможности и целесообразности отправки французского контингента на Украину. Об этом он заявил газете Sud-Ouest.

Он отметил, что даже если Франция смогла бы отправить две бригады в общей численности 15 тысяч человек, их вклад в решение конфликта был бы минимален. По мнению Гойи, подготовка такого контингента заняла бы месяцы, а его экипировка артиллерией и средствами ПВО потребовала бы значительных усилий.

Эксперт подчеркнул, что такая операция была бы рискованной, поскольку Россия могла бы противостоять французским войскам, что привело бы к потерям. Он также отметил, что сложно представить себе проведение операции только Францией, поскольку другие страны не выразили готовности присоединиться. Гойя выразил сомнения в том, что США, Германия и Италия примут участие в такой миссии.

Полковник выразил недовольство заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военного контингента на Украину, считая их лишь пиаром. Он подчеркнул, что французские военные круги не поддерживают идею такой операции.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.