Иракское движение требует от США вывести войска из страны

Иракское ополчение поставило Соединенным Штатам ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты. Об этом сообщает газета Newsweek со ссылкой на генерального секретаря организации Файлака аль-Ваада аль-Садика Шейха Мохаммеда аль-Тамими.

«Если соглашение не будет достигнуто, американцы покинут Ирак в гробах, и мы унизим администрацию «Черного дома», — заявил аль-Тамими, имея в виду администрацию президента Джо Байдена.

Генсек иракского ополчения добавил, что у его организации есть ракеты большой дальности, а также «умные» дроны.

До этого отряды ополченцев-шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» совершили ракетный обстрел аэродрома в Харраб-эль-Джейре, где размещены силы Вооруженные силы США.

Ранее в ООН осудили «налеты» США на армию Сирии.