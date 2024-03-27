В Херсонской области задержали участника проукраинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина России, который действовал в составе незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным правоохранителей, с декабря 2015 года задержанный участвовал в деятельности нацбатальона, в частности, доставлял боевиков и продукты питания на место дислокации. Также подозреваемый агитировал за силовой захват Крыма и отчуждение полуострова от РФ.

Кроме того, российские контрразведчики выяснили, что злоумышленник активно участвовал в блокаде Крыма, создавая препятствия для проезда автомобилей с продуктами питания на территорию республики.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по факту участия в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

До этого Верховный суд ДНР приговорил к 25 годам колонии строгого режима инструктора батальона «Азов» (организация запрещена в России), устроившего расправу над жителем Мариуполя.

Ранее жителя Коми задержали за попытку госизмены и стремление воевать против России.