Стали известны последствия российского удара по ДнепроГЭС

Существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет 22 марта. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.

При этом сообщается, что ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, ее ремонт может быть завершен в относительно короткие сроки. Удары по станциям наносились осенью — зимой 2022 года.

Telegram-канал уточняет, что взрыв и последующий пожар серьезно повредили шесть из восьми гидрогенераторов. Это большая часть генераторной мощности ГЭС-2.

«Сам машзал, за исключением восточной части, и оборудование в нем практически уничтожены», — говорится в сообщении.

«Для полного выведения из строя всей станции необходимо нанести повторный удар по машинному залу ДнепроГЭС-1», — указано в публикации.

Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы. 22 марта 2024 года из-за разрушений от российского обстрела ДнепроГЭС остановила работу.

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