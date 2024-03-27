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Стали известны последствия российского удара по ДнепроГЭС

«Рыбарь»: ракетный удар России полностью вывел из строя ДнепроГЭС-2

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«Офіс Генерального прокурора»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Офіс Генерального прокурора»

Существенный урон ДнепроГЭС-2 нанесли удары российских ракет 22 марта. Как пишет Telegram-канал «Рыбарь», восстановление работы электростанции может затянуться на длительное время.

При этом сообщается, что ДнепроГЭС-1 пострадала меньше, ее ремонт может быть завершен в относительно короткие сроки. Удары по станциям наносились осенью — зимой 2022 года.

Telegram-канал уточняет, что взрыв и последующий пожар серьезно повредили шесть из восьми гидрогенераторов. Это большая часть генераторной мощности ГЭС-2.

«Сам машзал, за исключением восточной части, и оборудование в нем практически уничтожены», — говорится в сообщении.

«Для полного выведения из строя всей станции необходимо нанести повторный удар по машинному залу ДнепроГЭС-1», — указано в публикации.

Днепровская ГЭС находится на реке Днепр в городе Запорожье на юге Украины. Является пятой ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций. Крупнейшая гидроэлектростанция Украины, в 1932—1956 годах была крупнейшей гидроэлектростанцией СССР и Европы. 22 марта 2024 года из-за разрушений от российского обстрела ДнепроГЭС остановила работу.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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