В Госдепе прокомментировали судьбу ХАМАС в Палестине

Радикальной организации ХАМАС нет места в будущем политическом устройстве Палестины. Об этом заявил руководитель пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер, передает ТАСС.

«Нет, абсолютно нет. ХАМАС — жестокая террористическая организация, которая совершала террористические акты задолго до 7 октября, а затем, конечно же, совершила отвратительные нападения 7 октября, поэтому они не имеют никакого права на политическое участие», — заявил Миллер.

Представитель Госдепа добавил, что вместо военной кампании долгосрочная цель безопасности Израиля и его граждан может быть достигнута через достижение политического решения с народом Палестины.

До этого Израиль обвинил ХАМАС в выдвижении «бредовых» требований на непрямых переговорах по прекращению огня в секторе Газа, израильская сторона считает, что палестинские боевики не заинтересованы в сделке.

Ранее Нетаньяху отказался ехать в США после принятия резолюции по Газе.