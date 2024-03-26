Российские войска улучшили позиции на Авдеевском направлении

Вооруженные силы России улучшили позиции по переднему краю на Авдеевском направлении и отразили четыре контратаки четырех украинских бригад. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Столкновения произошли близ сел Новгородское, Водяное, Первомайское, Тоненькое и Бердычи Донецкой народной республики. В течение суток Вооруженные силы Украины потеряли до 280 солдат, два танка, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Кроме того, силы РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две гаубицы М777, самоходную артустановку AS-90, гаубицу Д-20 ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские войска отразили 10 контратак четырех украинских бригад на Авдеевском направлении.

24 марта оборонное ведомство сообщало, что российские военные за сутки отразили девять контратак штурмовых групп украинских войск на Авдеевском направлении и улучшили положение по переднему краю.

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.