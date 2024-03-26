Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 13 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система ПВО. В итоге было сбито 13 воздушных целей на подлете к городу, написал Гладков в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента в поселке Дубовое пострадали два человека. У одного мужчины диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной в левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего также — закрытая черепно-мозговая травма. Специалисты скорой помощи доставили пострадавших в городскую больницу №2 города Белгорода, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

В результате отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое Белгородского района были зафиксированы различные повреждения в 20 частных жилых домах и одной хозпостройке (повреждены кровли, окна, фасады и заборы).

Все оперативные и аварийные службы уже работают на месте происшествия. Осмотр территории будет произведен, когда рассветет.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.