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Польша возведет 70-метровые башни на границе с Белоруссией

Генерал Баган: Польша построит башни высотой 70 метров на границе с Белоруссией

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Павел Головкин/AP

Польша намерена возвести на границе с Белоруссией наблюдательные башни. Об этом сообщил главный комендант службы пограничной охраны республики бригадный генерал Роберт Баган, его цитирует газета Dziennik Gazety Prawnej.

«Речь идет о башнях высотой 70 метров, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами», — пояснил Баган.

По словам генерала, вышки позволят наблюдать за обстановкой в радиусе 10 км.

Кроме того, в Польше намерены укрепить забор на границе поперечными балками, а также усилить патрулирование с помощью беспилотников.

До этого заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Чеслав Мрочек сообщил, что в данный момент граница Польши с Белоруссией и Россией постоянно контролируется пешими патрулями, транспортными средствами на земле и воздушными судами.

Ранее сообщалось, что Польша провела военные учения на «вымышленной территории» у границ России.

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