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Бывший американский офицер попросил российское гражданство

Экс-офицер США Беннетт попросил у Путина предоставить ему гражданство России

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МВД России/14.мвд.рф

Экс-офицер США Скотт Беннетт попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство Российской Федерации. Об этом американец заявил в эфире канала НТВ, обращение было записано на Красной площади.

Беннет отметил, что он бы хотел использовать свои навыки в дипломатии и опыт в разведке на благо РФ.

Американский офицер в годы службы был специалистом в информационно-психологической работе. Беннет приехал в Донбасс в 2023 году, о чем был снят фильм «Я желаю Америке прозреть. Покаяние натовского офицера» документалиста Ольги Кирий и режиссера Олега Некишева.

Ранее сообщалось, что уроженка Одессы, телеведущая Регина Тодоренко получила гражданство России.

До этого стало известно, что певица Любовь Успенская получила российское гражданство. Также сообщалось, что артистка Ани Лорак подала заявление на получение паспорта России.

Ранее украинка Таисия Повалий получила гражданство РФ и проголосовала.

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