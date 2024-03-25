Постпред РФ при ОЗХО: ВСУ применяли против ВС РФ химические боеприпасы производства США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли против бойцов ВС РФ химические боеприпасы производства Соединенных Штатов. Об этом сообщил посол России в Гааге, постпред при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин, слова которого передает «Известия».

«В ходе СВО были зафиксированы случаи применения украинскими войсками химических боеприпасов, изготовленных в США. Это происходит благодаря хорошо налаженной схеме поставки нелетального химического оружия, что нарушает первую статью конвенции о запрещении химоружия», — сказал Тарабрин.

12 марта Тарабрин заявил, что ОЗХО проверит информацию о применении ВСУ токсичных химикатов.

8 марта он также сообщал, что ВСУ используют против военных РФ токсичные химикаты.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил во время брифинга, что США намереваются понизить Россию в правах в Организации по запрещению химического оружия.

Ранее сообщалось, что российских военных в Запорожье хотели отравить при помощи пауэрбанков.