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Военный эксперт раскрыл самую желанную цель для российских ПВО

Военный эксперт Дандыкин назвал украинские Су-24 самой желанной целью для ПВО

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Михаил Палинчак/РИА Новости

Истребитель-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в любых метеоусловиях с прицельным поражением наземных и надводных целей Су-24 — это наиболее желанная цель для российских систем противовоздушной обороны (ПВО). С таким заявлением выступил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин в разговоре с «Лентой.ру».

«Су-24 — это носитель крылатых ракет Storm Shadow и SCALP. Это самый желанный для нашей ПВО истребитель», — рассказал он.

По словам эксперта, в российской армии почти все Су-24 заменили на сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34.

Как уточнил Дандыкин, первые тщательно оберегаются украинской армией, так как этот истребитель может нести тонны бомбовой нагрузки и ракеты разного класса.

«Это основная рабочая лошадка у них для импортных крылатых ракет», — констатировал он.

До этого Минобороны РФ доложило, что российские средства ПВО сбили два Су-24 ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВКС России получат новую партию истребителей Су-57 до конца года.

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